Турецкая делегация осмотрела воинские части Азербайджана

Делегация Турции посетила воинские части ВВС Азербайджана. Визит этот состоялся в соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией на 2022 год, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Гостей подробно проинформировали об истории создания и деятельности воинских частей, их боевом пути в ходе Первой Карабахской и Отечественной войн, боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинских частей.

После состоялась церемония вручения подарков.