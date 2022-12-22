Коронавирус бушует в Китае: с начала декабря миллионы заразившихся

Вспышка COVID-19 бушует в Китае, число заболевших в КНР достигло беспрецедентного масштаба. После снятия жестких ковидных ограничений за первые 20 дней декабря 248 млн человек в Китае (почти 18% населения страны) заразились коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представленный на закрытом совещании протокол заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая.

На этой неделе, 20 декабря, был установлен новый антирекорд по количеству заразившихся за один день — 37 млн человек. Предыдущий максимальный прирост заболевших был зафиксирован в январе 2022 года, тогда за день заразились 4 млн человек.

Цифры отличаются от официальных данных, которые публикуют власти Китая. 21 декабря правительство отчиталось о 2 996 заболевших и всего о 10 смертях с начала декабря. С декабря Китай не отчитывается перед ВОЗ — страна перестала пересылать данные о госпитализациях с COVID-19.

Вирус распространяется на фоне снятия части коронавирусных ограничений. На протяжении всех трех лет с начала пандемии в Китае действовал жесткий карантин. Люди были вынуждены месяцами сидеть в своих квартирах. В некоторых городах полиция блокировала выходы из многоквартирных домов. В конце ноября уставшие от непрекращающегося карантина жители Китая впервые за 30 лет организовали массовый протест против политики «нулевой терпимости». В результате власти пошли на уступки: они смягчили ряд карантинных мер. Смягчение ковидных ограничений ожидаемо привело к беспрепятственному распространению вируса.