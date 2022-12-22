Расстрелявшего азербайджанских пограничников приговорили к пожизненному
Завершился судебный процесс по уголовному делу младшего сержанта Эльхана Эвезли, обвиняемого в убийстве троих военнослужащих отдельной пограничной дивизии «Губадлы» погранвойск Госпогранслужбы.
АПА сообщило, что приговор был оглашен сегодня в Физулинском военном суде. Решением суда Эльхан Эвезли приговорен к пожизненному заключению.
Согласно заявлению Генпрокуратуры, 2 января 2022 года Эльхан Эвезли по неизвестной причине открыл стрельбу из своего служебного оружия по военнослужащим погранзаставы старшему лейтенанту Юсифу Исмаилову, младшему прапорщику Амилю Джалилзаде и младшему прапорщику Рафаилу Ибрагимову, после чего, бросив оружие, скрылся с места происшествия. 3 января он был задержан на территории села Малхалаф Лачинского района.