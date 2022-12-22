Хакеры из Северной Кореи украли криптовалюты на $1,2 млpд

Северокорейские хакеры за пять лет украли криптовалют и других виртуальных активов на сумму, эквивалентную $1,2 млрд, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей спецслужб.

По данным источников из числа сотрудников госведомств и экспертов, Северная Корея прибегла к подобным мерам на фоне острой необходимости в иностранной валюте для поддержки неустойчивой экономики. Кроме того, предполагается, что средства нужны были для финансирования ядерной программы, борьбы с санкциями и вспышками COVID-19.

По данным южнокорейской Национальной разведывательной службы (NIS), работающие на северокорейское правительство хакеры украли с 2017 года виртуальных активов на $1,2 млрд, включая $626 млн — только в текущем году. Около $78 млн похищено из Южной Кореи.