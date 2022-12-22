Зеленский благодарит Алиева за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо в связи с днем рождения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

«Господин президент, под Вашим руководством Азербайджан, укрепив свои позиции как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене, добился важных успехов. Уверен, что это продолжится и в будущем.

Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь народу Украины во время войны с Россией. Надеемся, что эта поддержка будет увеличиваться.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем в полной мере реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений и еще больше укрепить украино-азербайджанское сотрудничество во имя безопасности и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений в дальнейшем развитии вашего сильного и процветающего государства», - говорится в поздравительном письме.