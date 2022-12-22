На дороге Ханкенди - Лачин, проходящей через Шушу, в очередной раз были созданы условия для передвижения автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Согласно сообщению азербайджанских СМИ и телеграм-каналов, из Лачина в направлении Ханкенди проехали 12 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам. Еще два автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачина. Сегодня 25 автомобилей снабжения беспрепятственно в обоих направлениях проехали по территории проведения акции азербайджанских активистов.