Байден подписал рекордный военный бюджет США

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год с рекордными 858 млрд долларов, в котором заложены средства и для военной помощи Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

В оборонный бюджет заложили на 45 млрд больше, чем вначале предлагал президент Джо Байден. Бюджет предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия, поддержку для Тайваня, 800 млн военной поддержки для Украины.