Президент России Владимир Путин в ходе визита в Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова в Туле залез на боевую машину. Видео с этим моментом было опубликовано пресс-службой Кремля.

Российский лидер лично проверил технику, предназначенную для войны в Украине. Также он осмотрел другие экспонаты военного автомобилестроения.

Кроме того, Путин провел в Туле совещание по вопросам ОПК. По его словам, ключевая задача предприятий ОПК заключается в том, чтобы обеспечить боевые части всем необходимым вооружением и снаряжением в полном объеме и надлежащего качества в короткий срок.