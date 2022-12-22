Отметим, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора. Спустя некоторое время пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Ереван просит перенести встречу на уровне глав МИД Азербайджана, Армении и России, пока не будет урегулирована ситуация на Лачинской дороге.

Мирзоян также провел телефонный разговор со специальным посланником Франции по Южному Кавказу Брисом Рокфеем, обсудили вопросы урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, собеседники обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел в пятницу, 23 декабря, телефонную беседу со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и вопросам кризиса в Грузии Тойво Клааром.

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Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в пятницу по телефону обсудили ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства Армении.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, процесс урегулирования отношений между Баку и Ереваном.