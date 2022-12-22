Разведка США: ЧВК «Вагнер» стоит $100 миллионов в месяц

Брошенная на войну с Украиной ЧВК «Вагнер» на 80% состоит из заключенных, рекрутированных в российских колониях, ее содержание обходится в сумму, равную бюджету крупного российского региона. Об этом со ссылкой на полученные США разведданные сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник, а затем подтвердил на брифинге официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Глава ЧВК Евгений Пригожин, по оценкам США, тратит на содержание своей «частной армии» 100 млн долларов в месяц. Несмотря на щедрое финансирование, Пригожин испытывает трудности с набором новых бойцов в России и пополняет ряды «Вагнера» боевиками из Сирии, Ливии, ЦАР и Мали, рассказал Кирби.