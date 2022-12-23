В Кремле опровергают: Путину говорят только правду

Заявления СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин получает «искаженную» информацию о войне в Украине, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. «Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности», - приводит слова Пескова газета The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ ранее со ссылкой на неназванные источники написала, что Владимир Путин каждое утро получает письменный брифинг о войне на Украине, информация в котором тщательно выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи российской армии. Газета заявляет, что данные бывают устаревшими. О происходящем командующие с передовой докладывают в ФСБ, которая «редактирует» отчеты для экспертов Совета безопасности.