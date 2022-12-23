На США надвигается «апокалипсис»

На США надвигается «циклон-бомба». Мощный зимний шторм принес холода на северо-запад страны и движется на восток. В большинстве штатов ожидается резкое падение температуры, экстремальные морозы, сильный ветер и мощные метели, пишут зарубежные СМИ.

Синоптики предупредили, что к субботе-воскресенью в некоторых районах США температура опустится до минус 45 градусов по Цельсию. По их словам, подобный шторм случается «раз в поколение», и страну ждет самое холодное Рождество за последние 30 лет.

По прогнозу 23 декабря шторм превратится в «циклон-бомбу» – природное явление, когда за сутки циклон резко усиливается, а атмосферное давление быстро падает. Почти 177 миллионов американцев получили предупреждения об экстремальной погоде. Из-за сильных снегопадов в США уже отменили более 5 тысяч авиарейсов. Морозы добрались даже до южного штата Техас, где на улицах остаются множество нелегальных мигрантов, попавших в Соединенные Штаты через мексиканскую границу. Благотворительные организации помогают искать для них убежище.

Национальная метеорологическая служба считает, что в ближайшие дни в США будут побиты как минимум 100 температурных рекордов.