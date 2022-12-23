В России надеются, что Запад «заставит» Зеленского пойти на переговоры с Путиным

Европейские и американские политики рано или поздно «заставят» президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность» и сесть за стол переговоров. Об этом глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил российским СМИ.

«Чувство опасения и озабоченности в Европе и в Соединенных Штатах стало явью. Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: «Давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров», - уверяет Карасин.