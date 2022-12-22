Bloomberg узнал, где проводятся «вечеринки яхт» миллиардеров

По подсчетам агентства, в конце ноября в районе островов находилась 81 яхта, тогда как сейчас в странах Карибского бассейна скопилось более 200.

Миллиардеры со всего мира прибыли на Карибские острова в преддверии рождественских и новогодних вечеринок, число яхт в этом районе увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, пишет Bloomberg.

Самая крупная из тех, что находится, – 138-метровая (454 фута) суперъяхта Rising Sun американского бизнесмена и основателя звукозаписывающей компании Geffen Records Дэвида Геффена (Forbes оценивает его состояние в $7,7 млрд), стоящая на якоре на Сен-Барте. За ней следует 117-метровая (384 фута) Infinity на Британских Виргинских островах (агентство не указывает ее владельца, но, по данным superyachtfan и luxurylaunches, она принадлежит американскому миллиардеру, директору сети магазинов Harbour Freight Эрику Шмидту, его состояние – $9,5 млрд), а также 115-метровая Ahpo канадско-ямайского предпринимателя, главы инвестиционной компании Portland Holdings Майкла Ли-Чина (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), недавно прибывшая в Сент-Китс.

Агентство пишет, что в «обычный год» бизнесмен Роман Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $6,9 млрд, находится под санкциями ЕС) мог бы устроить новогоднюю вечеринку рядом с яхтой Геффена, но четыре суперъяхты, «связанные с ним или принадлежащие ему», остались в Турции, поскольку в связи с западными санкциями яхты российских бизнесменов задержаны по всему миру.

Количество яхт резко возросло в преддверии праздников и на другом конце света – на Мальдивах, пишет агентство. Самая крупная там яхта – 88-метровая Lauren L. Она, по информации портала superyachtfan, принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.