В Госдепе прокомментировали слова Путина

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что организовывал взрывы на «Северных потоках» тот, «кто заинтересован, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину».

По словам Прайса, подрывы газопроводов – диверсии, США поддержат расследования Европы, пишут российские СМИ.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия для укрепления энергетической независимости», - сказал официальный представитель Госдепа.

Накануне Владимир Путин, говоря о взрывах, назвал их терактом: «Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября. Компания-оператор заявила о беспрецедентных разрушениях и отказалась прогнозировать сроки возвращения газопроводов в эксплуатацию. ЧП произошло в экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы двух этих стран и Германии ведут расследование. В конце октября к изучению места взрывов допустили «Газпром». По словам российского президента, компания выявила, что взрывы вырвали трубу длиной 40 м, разрыв составляет 250 м.