Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Эммануэль Макрон затронул отношения между Арменией и Азербайджаном, а также ситуацию на дороге, ведущей в Ханкенди через Лачинский район Азербайджана.

Глава азербайджанского государства в связи с ситуацией на дороге, ведущей в Ханкенди через Лачинский район Азербайджана, отметил, что представители гражданского общества Азербайджана протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, и причинения в результате этого серьезного ущерба окружающей среде.

Ильхам Алиев подчеркнул, что препятствий для использования гражданами, проживающими на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет, обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

Глава азербайджанского государства отметил, что основное требование представителей гражданского общества заключается в прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и обеспечении проведения на территории экологического мониторинга.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев также сказал, что Армения все еще удерживает под оккупацией 8 сел Азербайджана.

Эммануэль Макрон выразил готовность Франции оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, продолжению переговоров по мирному соглашению.

Коснувшись важности сбалансированного и беспристрастного поведения в отношении региональных вопросов, президент Ильхам Алиев заявил, что деятельность против Азербайджана во Франкофонии и некоторых других международных организациях вызывает сожаление.