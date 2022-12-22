Палата представителей США, где заседает большинство представителей Демократической партии, проголосовала вечером 23 декабря за проект бюджета на финансовый год – до 30 сентября 2023 года. Его общая сумма составила 1,66 триллиона долларов и включает в себя огромную финансовую помощь Украине, сообщает Reuters.

Почти 45 млрд долларов выделены на статьи, связанные с Украиной, в том числе более 13 млрд экономической помощи и более 23 млрд – военной.

Бюджет поддержали 225 конгрессменов при 201 против. Сенат одобрил бюджет днем ранее. Теперь проект бюджета переходит на подпись президенту Джо Байдену. Он должен сделать это до полуночи по вашингтонскому времени, иначе федеральное правительство останется без финансирования.