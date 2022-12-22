Война в Украине поставила Китай в сложное положение с политической точки зрения. Из-за нее осложнились отношения Пекина с Евросоюзом, заявил новый посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в беседе с изданием South China Morning Post.

По словам дипломата, украинский кризис становится проблемой для отношений Китая с ЕС.

Фу Цун напомнил, что с 25 февраля, когда председатель КНР Си Цзиньпин провел важный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в Пекине призывают Украину и Россию к мирному урегулированию ситуации. Люди забывают об этом, считает дипломат.

По мнению Фу Цуна, Китай оказался случайной жертвой украинского кризиса, поскольку «Россия и Украина – хорошие друзья», а Пекину не хочется выбирать между друзьями.