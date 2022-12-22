Вечером 23 декабря в Кемерово загорелся нелегальный дом для престарелых. В результате пожара погибли 13 человек. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

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В российском городе Кемерово одиннадцать человек погибли в нелегальном доме престарелых, сообщили российские СМИ со ссылкой на службу скорой помощи.

«Сгорел частный дом на улице Таврической. Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были», – заявили в службе.

Площадь пожара составляет 180 кв. м, ему присвоен повышенный ранг сложности.