Северная Корея разгневана заявлениями США и Японии

Северная Корея обвинила США и Японию во «лжи» относительно поставок вооружения России. Пхеньян обвинил США в смерти украинцев. Об этом заявили в МИД КНДР.

В КНДР считают, что украинцы гибнут исключительно из-за того, что США «накачивают Украину смертоносным оружием». А россияне, по мнению представителя северокорейского МИД, являются «самым стойким народом, у которого есть воля и способность защищать безопасность... своей страны без чьей-либо военной поддержки».

«Международное сообщество, прежде чем прислушаться к безосновательной «версии о сделках с оружием» между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно накачивают Украину разными видами смертоносного оружия и порождают кровавую трагедию и разрушение в этом государстве», - заявили в МИД КНДР.