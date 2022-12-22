Что обсудили Асадов с Мишустиным?
В пятницу между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и его российским коллегой Михаилом Мишустиным состоялся телефонный разговор, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Согласно сообщению, главы правительств достигли договоренности об активизации совместной работы над экономическими проектами, представляющими взаимный интерес.
Кроме того, Али Асадов и Михаил Мишустин рассмотрели актуальные вопросы наращивания взаимодействия России и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях.