Президенту Ильхаму Алиеву исполняется 61 год

Сегодня, 24 декабря, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 61 год. После невероятной победы азербайджанского государства и народа во Второй карабахской войне Ильхам Алиев вошел в историю в образе героического национального лидера, освободившего захваченные армянской оккупационной силой четверть столетия назад исторические земли Азербайджана.

Своей филигранной внешней политикой и продуманной, выверенной, многообещающей внутриполитической стратегией, Ильхаму Алиеву удалось создать качественно новую региональную и международную ситуацию, при которой азербайджанское общество добилось немыслимого на протяжении десятилетий результата – восстановления территориальной целостности Азербайджана. К тому же, благодаря политике Алиева азербайджанское государство нанесло сокрушительный удар по армянским национальным государственным институтам и полностью предотвратило влияние гораздо более действенного армянского новообразования – агрессивной армянской диаспоры.