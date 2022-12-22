Президенту Ильхаму Алиеву исполняется 61 год
Сегодня, 24 декабря, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 61 год. После невероятной победы азербайджанского государства и народа во Второй карабахской войне Ильхам Алиев вошел в историю в образе героического национального лидера, освободившего захваченные армянской оккупационной силой четверть столетия назад исторические земли Азербайджана.
Своей филигранной внешней политикой и продуманной, выверенной, многообещающей внутриполитической стратегией, Ильхаму Алиеву удалось создать качественно новую региональную и международную ситуацию, при которой азербайджанское общество добилось немыслимого на протяжении десятилетий результата – восстановления территориальной целостности Азербайджана. К тому же, благодаря политике Алиева азербайджанское государство нанесло сокрушительный удар по армянским национальным государственным институтам и полностью предотвратило влияние гораздо более действенного армянского новообразования – агрессивной армянской диаспоры.
Алиев воплотил заветную мечту азербайджанского общества, восстановив государственный суверенитет над территориями, утраченными после распада советского государства. К тому же, в период правления Алиева Азербайджан превратился в одно из ведущих государств, выступивших в роли гаранта региональной стабильности и новоиспеченного справедливого мира.
День рождения государственного деятеля, повернувшего историю вспять, канонизированного при жизни – Ильхама Алиева стал почти что национальным праздником и политическим реликтом для избравших служение национальным ценностям и государству высшей кульминациональной задачей в борьбе за новый и сильный Азербайджан.