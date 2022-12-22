Главный разведчик Украины: Суровикин – союзник Пригожина в борьбе против Шойгу

В настоящее время нет никаких признаков нового российского наступления через белорусскую границу, как это было в феврале и марте, сказал в интервью New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, присутствие российских войск на территории Беларуси – либо рутинные учения, либо отвлекающие маневры.

В интервью Буданов также указал, что командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин – союзник владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в подковерной борьбе против министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого они оба пытаются подсидеть.

Начальник ГУР Украины отметил, кроме того, что Россия не только закупает у Ирана дроны, но и пытается уговорить Тегеран продать ей баллистические ракеты. Однако, по словам Буданова, продать ракеты Иран пока не соглашается, опасаясь еще более жестких санкций.