Кулеба: Украина выступает донором безопасности для НАТО

Украина, преодолев российскую агрессию, станет участником НАТО на других условиях, чем это могло бы произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля, заявил на конференции послов Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения РФ Украина очень нуждалась в вступлении в НАТО именно для того, чтобы Россия не напала.

«Впрочем, Москва запугала союзников и нам отказали в защите», - отметил он.

Кулеба указал, что сейчас ситуация изменилась.

«Украина - уже крепкая военная мощь, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО. И не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности членства Украины в НАТО. Мы это уже проходили», - отметил Кулеба.