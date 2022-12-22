НОВШЕСТВО от «Контакта», которое поможет решить проблему с «пробками» в городе

В последнее время пробки на улицах нашей столицы стали одной из самых насущных проблем. Не стоит тратить свое время и энергию, часами застревая на дорогах в поездках на короткие расстояния. Итак, встречайте! «Контакт» предлагает вам практичное решение с приложением «KontaktPlus»!

Теперь, загрузив мобильное приложение «KontaktPlus» из Appstore или PlayMarket, вы сможете без пробок, быстро и весело добраться из одного конца города в другой на электроскутере.

Мобильное приложение «KontaktPlus» — это самый простой способ арендовать электроскутер. Каковы преимущества мобильного приложения, которое поможет вам сдвинуться с мертвой точки?

Весьма доступная цена - стоимость разблокировки скутера составляет 1 манат, затем вы платите 0,15 маната за каждую 1 минуту. Войдя в подраздел «Калькулятор» раздела тарифов на веб-сайте plus.kontakt.az и введя необходимое вам количество часов и минут аренды, вы сможете детально увидеть расходы.

Двойной бонус – После установки приложения на ваше мобильное устройство, первая сумма, загруженная вами на баланс вашего счета, будет удвоена в качестве бонуса. Например, загрузив сумму в 20 манатов, вы получите от «КонтактПлюс» в подарок 20-манатный бонус.

Выгодная система подписки — данное приложение предлагает систему подписки. Если вы не признаете границ в развлечениях, вы можете пользоваться электроскутерами неограниченное время, внося на счет 30 манатов в неделю или всего 69 манатов в месяц.

КАК НАЧАТЬ СВОЮ ПОЕЗДКУ?

Загрузите совершенно бесплатное приложение на свое устройство iOS или Android, отсканируйте QR-код на руле скутера с помощью приложения или введите номер скутера вручную и следуйте инструкциям. Это так просто! Установите начальную скорость скутера, несколько раз оттолкнитесь от земли, затем поставьте ноги на платформу, нажмите на педаль и начинайте развлекаться.

Чтобы скачать приложение и найти ответы на все интересующие вас вопросы об аренде электроскутера, перейдите по данной ссылке, а для получения дополнительной информации звоните на горячую линию +994 51 233 93 10.

Итак, арендуйте электроскутер и встречайте Новый Год на полной скорости!