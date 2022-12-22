В России надеются на делимитацию азербайджано-армянской границы
Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщил местным СМИ замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали «дорожную карту» комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений. В частности, рассчитываем на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация границы», - сказал Галузин.