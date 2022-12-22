Хотели убить Азера Аскерова и его семью новые подробности

Инара Рафикгызы, судебный репортер

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Кямала Акимова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы у главы строительной компании «Азимпорт» Азера Аскерова.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе заседания, которое проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Кямал Акимов вместе с группой лиц, личность которых сейчас устанавливается, методом шантажа вымогал у главы ООО «Азимпорт» Азера Аскерова огромные деньги.

Азер Аскеров

Преступлению предшествовала долгая судебная тяжба между обвиняемым и потерпевшим – Кямал Акимов утверждал, что в 2012 году Аскеров незаконно снес принадлежащее ему нежилое помещение в Сабаильском районе Баку.

Но поскольку судебные инстанции доводам Акимова не вняли, обвиняемый нанял бандитов, которые начали терроризировать семью Аскерова. В частности, бизнесмена, его жену и ребенка угрожали похитить, если он не выплатит Акимову в качестве компенсации два миллиона долларов – сумму, которая в пятнадцать раз превышала стоимость его снесенного объекта. 

Азеру Аскерову не оставалось ничего другого, как договариваться с преступниками. В период с сентября 2016 года по февраль 2018 года он заплатил Акимову в общей сложности 500 тысяч долларов. Но обвиняемый требовал отдать ему всю сумму, и он продолжил вымогать деньги у своей жертвы угрозами и шантажом.

На суде Акимов отверг все обвинения, заявив, что законов он не нарушал.

В свою очередь, Азер Аскеров в деталях рассказал о причинах, из-за которых стал жертвой шантажиста и вымогателя.

«В 2014 году юрист нашей компании сообщил мне, что один из бывших жильцов, претендующий на право собственности на строительную зону, обратился в суд и потребовал денежную компенсацию за снос его здания, - рассказал Аскеров. – Вначале подумалось, что речь идет о какой-то ошибке – я же просто строитель, реализовал несколько государственных проектов и сносом помещений моя компания никогда не занималась».

После бандитов из Северного Кавказа подключились бандиты Махмудова

Согласно показаниям потерпевшего, судебные разбирательства продолжались до сентября 2016 года. Однако всякий раз суды принимали решение в пользу Аскерова. После этого Акимов вышел на личный контакт с потерпевшим через их общего знакомого по имени Расим, а встретившись, потребовал заплатить ему 2 миллиона долларов, угрожая в противном случае «крупными неприятностями».

В мае 2015 года, по словам Аскерова, он был вызван в ныне расформированное Министерство национальной безопасности, где его допрашивал Тахсин Агаев, заместитель бывшего начальника Главного следственного управления МНБ Мовлама Шихалиева.

“В МНБ от меня требовали заплатить не только Акимову, но и им самим, - рассказал на суде потерпевший. - Я предъявил им все документы и доказал, что отношения к сносу помещения Акимова моя компания не имеет. В частности, Мовламу Шихалиеву были предъявлены копии всех судебных решений».

После того, как «испытания» Аскерова допросами в застенках МНБ результатов не дали, Акимов пустил в ход свои связи с бандитами с Северного Кавказа.

«Они угрожали убить меня и моего ребенка, - сказал на суде потерпевший. - Когда человека ставят в такое положение, он соглашается на все, лишь бы с его семьей ничего не случилось. До этого подобный шантаж я видел только в кино».

В итоге Аскеров сдался и стал платить Акимову. Часть средств он отправил ему через их общего знакомого, Джамалдина Гусейнова.

«Всего я дал Акимову 500 тысяч долларов, - уточнил Аскеров. - Джамалдин приходил и забирал деньги из офиса. Когда случались задержки, Акимов звонил сам. А потом наступил момент, когда я перестал платить - закончились деньги».

Суд продолжится 29 декабря.

Следует отметить, что Азер Аскеров, компания которого осуществила в стране ряд масштабных строительных проектов, имеет звание «Заслуженный мастер спорта», является президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, членом Исполкома Федерации дзюдо, а также был неоднократным победителем чемпионатов мира и Европы среди мастеров и ветеранов.