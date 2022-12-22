Хотели убить Азера Аскерова и его семью новые подробности
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Кямала Акимова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы у главы строительной компании «Азимпорт» Азера Аскерова.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе заседания, которое проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Кямал Акимов вместе с группой лиц, личность которых сейчас устанавливается, методом шантажа вымогал у главы ООО «Азимпорт» Азера Аскерова огромные деньги.
Преступлению предшествовала долгая судебная тяжба между обвиняемым и потерпевшим – Кямал Акимов утверждал, что в 2012 году Аскеров незаконно снес принадлежащее ему нежилое помещение в Сабаильском районе Баку.
Но поскольку судебные инстанции доводам Акимова не вняли, обвиняемый нанял бандитов, которые начали терроризировать семью Аскерова. В частности, бизнесмена, его жену и ребенка угрожали похитить, если он не выплатит Акимову в качестве компенсации два миллиона долларов – сумму, которая в пятнадцать раз превышала стоимость его снесенного объекта.
Азеру Аскерову не оставалось ничего другого, как договариваться с преступниками. В период с сентября 2016 года по февраль 2018 года он заплатил Акимову в общей сложности 500 тысяч долларов. Но обвиняемый требовал отдать ему всю сумму, и он продолжил вымогать деньги у своей жертвы угрозами и шантажом.
На суде Акимов отверг все обвинения, заявив, что законов он не нарушал.
В свою очередь, Азер Аскеров в деталях рассказал о причинах, из-за которых стал жертвой шантажиста и вымогателя.
«В 2014 году юрист нашей компании сообщил мне, что один из бывших жильцов, претендующий на право собственности на строительную зону, обратился в суд и потребовал денежную компенсацию за снос его здания, - рассказал Аскеров. – Вначале подумалось, что речь идет о какой-то ошибке – я же просто строитель, реализовал несколько государственных проектов и сносом помещений моя компания никогда не занималась».
Согласно показаниям потерпевшего, судебные разбирательства продолжались до сентября 2016 года. Однако всякий раз суды принимали решение в пользу Аскерова. После этого Акимов вышел на личный контакт с потерпевшим через их общего знакомого по имени Расим, а встретившись, потребовал заплатить ему 2 миллиона долларов, угрожая в противном случае «крупными неприятностями».
В мае 2015 года, по словам Аскерова, он был вызван в ныне расформированное Министерство национальной безопасности, где его допрашивал Тахсин Агаев, заместитель бывшего начальника Главного следственного управления МНБ Мовлама Шихалиева.
“В МНБ от меня требовали заплатить не только Акимову, но и им самим, - рассказал на суде потерпевший. - Я предъявил им все документы и доказал, что отношения к сносу помещения Акимова моя компания не имеет. В частности, Мовламу Шихалиеву были предъявлены копии всех судебных решений».
После того, как «испытания» Аскерова допросами в застенках МНБ результатов не дали, Акимов пустил в ход свои связи с бандитами с Северного Кавказа.
«Они угрожали убить меня и моего ребенка, - сказал на суде потерпевший. - Когда человека ставят в такое положение, он соглашается на все, лишь бы с его семьей ничего не случилось. До этого подобный шантаж я видел только в кино».
В итоге Аскеров сдался и стал платить Акимову. Часть средств он отправил ему через их общего знакомого, Джамалдина Гусейнова.
«Всего я дал Акимову 500 тысяч долларов, - уточнил Аскеров. - Джамалдин приходил и забирал деньги из офиса. Когда случались задержки, Акимов звонил сам. А потом наступил момент, когда я перестал платить - закончились деньги».
Суд продолжится 29 декабря.
Следует отметить, что Азер Аскеров, компания которого осуществила в стране ряд масштабных строительных проектов, имеет звание «Заслуженный мастер спорта», является президентом Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, членом Исполкома Федерации дзюдо, а также был неоднократным победителем чемпионатов мира и Европы среди мастеров и ветеранов.