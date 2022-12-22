Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе заседания, которое проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому Кямал Акимов вместе с группой лиц, личность которых сейчас устанавливается, методом шантажа вымогал у главы ООО «Азимпорт» Азера Аскерова огромные деньги.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Кямала Акимова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы у главы строительной компании «Азимпорт» Азера Аскерова.

Преступлению предшествовала долгая судебная тяжба между обвиняемым и потерпевшим – Кямал Акимов утверждал, что в 2012 году Аскеров незаконно снес принадлежащее ему нежилое помещение в Сабаильском районе Баку.

Но поскольку судебные инстанции доводам Акимова не вняли, обвиняемый нанял бандитов, которые начали терроризировать семью Аскерова. В частности, бизнесмена, его жену и ребенка угрожали похитить, если он не выплатит Акимову в качестве компенсации два миллиона долларов – сумму, которая в пятнадцать раз превышала стоимость его снесенного объекта.

Азеру Аскерову не оставалось ничего другого, как договариваться с преступниками. В период с сентября 2016 года по февраль 2018 года он заплатил Акимову в общей сложности 500 тысяч долларов. Но обвиняемый требовал отдать ему всю сумму, и он продолжил вымогать деньги у своей жертвы угрозами и шантажом.

На суде Акимов отверг все обвинения, заявив, что законов он не нарушал.

В свою очередь, Азер Аскеров в деталях рассказал о причинах, из-за которых стал жертвой шантажиста и вымогателя.

«В 2014 году юрист нашей компании сообщил мне, что один из бывших жильцов, претендующий на право собственности на строительную зону, обратился в суд и потребовал денежную компенсацию за снос его здания, - рассказал Аскеров. – Вначале подумалось, что речь идет о какой-то ошибке – я же просто строитель, реализовал несколько государственных проектов и сносом помещений моя компания никогда не занималась».