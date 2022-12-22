МИД России: Комментировать содержание азербайджано-армянских переговоров мы не вправе
Обсуждение (проекта) азербайджано-армянского мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Москва лишь оказывает содействие сторонам, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября 2022 года. Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер. Комментировать их содержание мы не в праве. Это только навредит делу», - сказал Галузин.