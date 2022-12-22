Иран приговорил к смертной казни жителя Люксембурга
Министерство иностранных дел Люксембурга сообщило о вынесении смертного приговора жителю страны иранского происхождения за участие в антиправительственных протестах, сообщает оппозиционное издание Iran Wire.
Сообщается, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн поговорил по телефону со своим иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом, чтобы обсудить это вопрос.
Тем временем в пресс-релизе МИД Ирана по итогам беседы вопрос с жителем Люксембурга не упоминается.