Александр Караваев, автор haqqin.az 12:38

Нахичеванская автономная республика, расположенная на стыке Малой Азии, Кавказа и Ближнего Востока, находится на пороге начала формирования нового туристического и траспортно-промышленного кластера, который будет полностью соответствовать критериям современной экономикина возобновляемых источниках генерации, с привлекательными условиями для международных инвестиций. Настало время конвертировать естественные преимущества Нахичеванского региона, обусловленные его географическим положением и наличием природных ресурсов, в современные инфраструктурные экономические активы, в сферы промышленности и рекреационных услуг. Что, в свою очередь, создаст в средне- и долгосрочной перспективе условия для стремительного роста экономики региона. По мнению экономических экспертов, после завершения Второй карабахской войны, расположенная на стыке границ Азербайджана, Турции, Армении и Ирана Нахчыванская автономия оказалась одним из ключевых бенефециаров в возобновлении и дальнейшем развитии Зангезурского транспортного узла.

Впрочем, картина будущих изменений этого региона Азербайджана просматривается гораздо шире и масштабнее. Начиная с 2023 года и далее Нахичеванская автономия станет объектом более пристального внимания. В преддверии инвестиций в развитие транспортной железнодорожной сети, расширения пропускной способности автодорог на переходах с Турцией и Ираном, несомненно, возрастёт интенсивность хозяйственной деятельности, а чиновники местного правительства смогут стать участниками многосторонних переговоров в рамках различных рабочих групп, связанных с задачами по привлечению в автономию крупных международных инвестиций. Отсюда, помимо чисто политических перестановок, происходящих в руководстве автономии спустя десятилетий стагнации, необходимость пересмотреть персональный состав местного правительства, вплоть до уровня районного руководства, на предмет их соответствия возросшей интенсивности и сложности решений. Следует ожидать, что курировать создание комплексной программы экономического развития региона, в которой будут определены условия нового частно-государственного партнёрства для инвестиций в региональные проекты, будет аппарат постоянного представителя президента в Нахичеванской автономии. Почему Фуад Наджафли? Собственно, каких-то вопросов по поводу того, почему выбор президента Ильхама Алиева пал на Фуада Наджафли, одного из топ-менеджеров наблюдательного совета Сумгаитского химико-промышленного парка, у специалистов не возникает. СХПП является одним из системообразующих промышленных комплексов Азербайджана. Инфраструктура этой апшеронской промышленной агломерации вобрала в себя десятки хозяйствующих и производственных субъектов с общим объемом перспективных вложений порядка 3,27 миллиарда долларов. То есть, едва ли не в семь-восемь раз больше, чем весь бюджет Нахичеванской автономии. Опыт СХПП в создании благоприятных условий для развития промышленности, а также в работе с инвесторами ненефтяного сектора – это именно та практика, которая крайне необходима администрациям и небольшим управленческим звеньям в Нахичеване.

Следует понимать, что развитие производств более высоких переделов, таких, к примеру, как малотоннажная химия или выпуск современных строительных материалов, требуют серьезной квалификации и знаний, согласованных во времени и в пространстве с усилиями значительного числа управленцев. Этот симбиоз был достигнут в Сумгаитском промпарке парке. Этот же опыт можно перенести и на уровень Нахичеванской автономии, если позиционировать её, как единый комплексо различных отраслей, сферы услуг и торговли. Достичь такого уровня взаимодействия и понимания задач можно только при координирующей роли нового поколения управленцев, наличии благоприятной регуляторной среды и комплексного проекта социально-экономического развития региона Общий обзор автономии Территория Нахичевани сравнительно невелика - чуть более 5.000 квадратных километров, причем примерно половина этой земли вернулась в хозяйственно-экономический оборот Азербайджана только по итогам второй Карабахской войны. В то же время, здесь сосредоточена масса природных ресурсов: полиметаллические руды (рудник Гюмюшлю), медно-молибденовые месторождения (Парагачай), каменная соль, месторождения стройматериалов – мрамор, травертин, строительный камень, доломиты и гипс. А минеральные источники, горные озера (Батабат, Гейгель), природные (Иландаг) и исторические памятники являются прекрасными центрами для отдыха и туризма, безусловно, интересных не только Ирану и Турции, но и далеко за пределами соседей автономии.

Однако, чтобы природные свойства региона заиграли для зарубежных туристов новыми привлекательными сюжетами, все это требует достаточно много точечных вложений в малую инфраструктуру каждого из районов автономии. Кроме того, необходимо поднимать уровень жизни и инфраструктуру малых сельских территорий. Напомню, что в электроэнергетике автономии работают Аразский гидроузел, Вайхырская, Арпачайская ГЭС. В Нахичевани построена Модульная ТЭС, строится Ордубадская ГЭС, здесь также создана местная пищевая промышленность, предприятия по производству мебели и стеклотары. Показательна и регионально-отраслевая специфика: в структуре ВРП лидирует промышленная сфера с долей 30,2 процента. Но, в то же время, за счет местных доходов формируются только 22 процента бюджета автономии: 83 миллиона из 383 миллионов манатов формируется за счет местных налогов, остальные 300 миллионов поступают в форме дотаций из Баку. Согласно официальной статистики, население Нахичеванской автономии составляло на 2021 год 461,5 тысячи человек. Сколько из них реально находятся в республике, сказать трудно. Структурно, в экономическую карту автономии, помимо самой Нахичевани, входят Бабекский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский , Кянгярлинский, Джульфинский и Шарурский районы. Многие жители автономии работают в Баку, определенная часть – за пределами Азербайджана, в основном в Турции. Таким образом, одной из центральных проблем начального уровня развития является привлечение граждан автономии в свои регионы для активизации локального роста. Опыт Андорры для Нахчывана В доходах местных бюджетов немалая доля приходится на подоходный налог, который, как правило, выплачивается по месту работы. По мнению Рауфа Джабиева, одного из азербайджанских экономистов, для работников из Нахичевани можно начислять подоходный налог не по месту работы, а по месту прописки.

Такая практика, может привести в бюджет автономии дополнительные доходы. Работая над инвестиционной привлекательностью автономии, можно, например, исследовать опыт небольшой горной страны Андорры, затерянной в Пиренеях на границе Испании и Франции. После кризиса 2008 года, власти этой страны существенно смягчили законодательство и разрешили иностранным инвесторам владеть 49 процентами долей в создаваемых ими компаниях, а не 33 процентами, как это было до 2008-го. Увидев, что и это не всегда работает, правительство Андорры в 2012 году вообще отказалось от правила, по которому в любой компании обязательно должны быть акции местных граждан. На фоне различных налоговых льгот и преференций - отсутствия налога на имущество, крайне низкого налога на прибыль (в основном, 2 процента, в редких случаях доходит до десяти), продажи товаров без НДС во всех магазинах региона, в торговые центры Андорры был обеспечен стабильный приток испанцев и французов, и даже бензозаправки страны стали приносить постоянную прибыль. А количество новых компаний в сфере торговли, медицины, консалтинговых и прочих услуг выросло в два раза.

Учитывая географическое положение, а также ряд схожих факторов, в частности, стык границ трёх государств, Нахичеванская автономия могла бы в качестве эксперимента использовать на протяжении нескольких лет опыт Андорры в строительстве свободной экономической зоны на всей или на части территории. Больше транспорта и газа Сейчас, после начала восстановления в Зангезурском и Карабахском экономических районах и стратегического разворота правительства Азербайджана к производственно-товарной экономике, Нахичевань получает широкие возможности для увеличения инфраструктурных инвестиций, особенно, в модернизацию железных дорог, улучшение орошения, водоснабжение и водоотведение. В этом аспекте для Нахичеванской автономии открываются широкие возможности роста в течении ближайшего десятилетия. Несмотря на определенные климатические и геофизические сложности (следует учесть, почти 75 процентов территории автономии расположено на высоте более 1.000 метров), регион располагает солидными запасами молибденовых и полиметаллических руд, имеющих архиважное значение в нынешнем глобальном технологическом цикле. В то же время, для нужд регионального развития, здесь вполне достаточно месторождений облицовочного камня, щебня и другого сырья для производства современных стройматериалов.