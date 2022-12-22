Миротворцы выезжают с Лачинской дороги, акция продолжается ОБНОВЛЕНО
Жилые контейнерные блоки и генератор, установленные российскими миротворцами на ханкендинском участке дороги Лачин-Ханкенди возле города Шуша, были вывезены с территории.
Все палатки, жилые контейнеры и генератор были вывезены на грузовиках на территорию поста, установленного в направлении Лачина.
На территории не осталось контейнеров с российскими миротворцами, там находится лишь временно созданный пост и несколько миротворческих служб.
В настоящее время акция продолжается, протестующие скандируют различные лозунги, призывающие к защите экологии.
*** 13:06
На дороге Лачин-Ханкенди наблюдается движение на посту российского миротворческого контингента. Российские миротворцы демонтируют палатки, которые они установили на данной территории.
Согласно информации, ожидается, что контейнеры, установленные на этой территории, будут перевезены в другое место. В настоящее время миротворцы продолжают свою деятельность в этом направлении.
Напомним, акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.