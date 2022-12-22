Жилые контейнерные блоки и генератор, установленные российскими миротворцами на ханкендинском участке дороги Лачин-Ханкенди возле города Шуша, были вывезены с территории.

Все палатки, жилые контейнеры и генератор были вывезены на грузовиках на территорию поста, установленного в направлении Лачина.

На территории не осталось контейнеров с российскими миротворцами, там находится лишь временно созданный пост и несколько миротворческих служб.

В настоящее время акция продолжается, протестующие скандируют различные лозунги, призывающие к защите экологии.