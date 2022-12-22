Алиев: Дарование Еревана и Зангезура армянам было большим преступлением против нашего народа

И тогда были, и сегодня есть те, кто пытается разными причинами объяснить дарование Еревана армянам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Но я считаю, что никакие объяснения нельзя принимать, потому что армяне не довольствовались этим», - сказал глава государства.

Как отметил Алиев, те, кто думал, что армяне будут этим довольствоваться, совершили большую ошибку: «Дальнейший ход истории вновь показал это. В 1920 году по решению Советского правительства и по настоянию армянских националистов они отделили от Азербайджана и присоединили к Армении и другую нашу историческую землю - Зангезур.

Это было следующее преступление против нашего народа. Цель этого решения тоже была совершенно ясна. Во-первых, армянские националисты занимали важные посты в советском правительстве. С другой стороны, это был шаг к отделению Азербайджана от Нахчывана и Турции с географической точки зрения», - сказал он.