Президент Германии: Немцы во многом себя ограничивают из-за Украины

Немцы тоже ощущают на себе последствия войны в Украине и вынуждены во многом себя ограничивать, написал в рождественском обращении к гражданам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В обращении отмечается, что «наступили тяжелые времена, и что этот конфликт отнимает много сил у немцев».

Ну, а самым заветным желанием, подчеркнул Штайнмайер, является воцарение мира, который, отметил он, «пока неосязаем»: «Пока не наступит мир, гуманность требует, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», - сказал он.

Ранее Германия поставила Украине, в частности, - реактивные системы залпового огня, гаубицы, зенитные самоходные установки, бронемашины и системы ПВО.