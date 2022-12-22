Ованнисян: Вслед за Азербайджаном и Турцией мы вступаем в конфронтацию и с Россией

Вчера вечером Армения была футбольным мячом, кто и куда хотел - его гонял, написал в своей статье эксперт группы «Альтернативные проекты» Ваге Ованнисян.

«Вчера вечером нам из Москвы, Баку, Парижа сказали, что если так продолжите, то будет плохо. Вчера вечером нас унижали и нам угрожали.

Вчера вечером Лавров обвинил нас в том, что мы избегаем переговоров, и мы продолжаем спокойно жить. Вчера вечером Лавров дал понять, что Россия может вывести миротворцев, а мы продолжаем спокойно жить.

Причина подобного развития очевидная: власть Армении состоит из ОДНОГО человека, который принимает односторонние решения и никому не подотчетен. Ему наплевать на народ, общество, государственные институты и другие понятия.

Это приведет к очередной катастрофе. Односторонние решения предполагают высокий риск грубых ошибок.

Из заявления, сделанного на последнем заседании правительства, стало понятно, что вслед за Азербайджаном и Турцией мы вступаем в конфронтацию и с Россией.

Понятно, что обвинения в адрес России, высказанные недипломатическим языком, каналам, в дипломатически неправильно выбранный момент, не останутся без отклика. Конечно, различные слои общества воодушевятся, они окончательно «осознают, что во всем виноваты россияне», и так рука об руку продолжится шествие популизма против государственности», - написал Ованнисян.