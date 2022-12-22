В США призвали Путина признать реальность

Государственный департамент США прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который накануне впервые назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину войной, а не «специальной военной операцией», сообщает AFP.

«С 24 февраля Соединенные Штаты и остальной мир знали, что «специальная военная операция» Путина была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она является», - говорится в комментарии представителя Госдепа.

«Как следующий шаг в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины», - добавил он.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, независимо от слов, которые использует Путин, «агрессия России против своего суверенного соседа привела к смертям, разрушениям и перемещениям людей».

«Народ Украины, без сомнения, вряд ли утешает то, что Путин констатирует очевидное - также как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники погибли, ведя войну с Путиным», - добавил представитель Государственного департамента.

Во время разговора с журналистами в четверг президент России впервые публично употребил слово «война», говоря о событиях в Украине, и заявил, что якобы стремится как можно скорее закончить ее, но хочет избежать больших потерь.