Орбан рассказал, какую позицию занимает Венгрия в российско-украинской войне

Венгрия сейчас оказывает поддержку Украине, но при этом заинтересована в сохранении экономических отношений с Россией, рассказал премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщается в интервью политика для издания Magyar Nemzet.

«Мы поддерживаем Украину и помогаем ей, и мы заинтересованы в сохранении суверенной Украины», - подчеркнул венгерский премьер-министр.

По его словам, в Будапеште заинтересованы, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. При этом Венгрия не намерена отказываться от всех экономических отношений с российской стороной.

«Мы смотрим на эти вопросы с точки зрения венгерских, а не чьих-то чужих интересов», - разъяснил Орбан.

Также премьер-министр ответил на обвинения в своей пророссийской позиции.

«Мы занимаем провенгерскую позицию. И мы выступаем на стороне венгров», - сказал Орбан.