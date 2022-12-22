Сахиль Бабаев поделился успехами своего ведомства

Социальные реформы в сфере труда, занятости и социальной защиты в Азербайджане в текущем году носили последовательный и масштабный характер. Впереди стоят новые важные задачи. Об этом заявили на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Министр Сахиль Бабаев отметил важные шаги, предпринятые в последние годы в направлении укрепления системы социального обеспечения, увеличения социальных выплат, расширения программ активной занятости.

Сообщалось, что в течение последних четырех лет на три пакета социальных реформ, охватывающих более 4 миллионов граждан, выделялось дополнительно 6 миллиардов манатов ежегодно. Минимальный размер оплаты труда увеличился в 2,3 раза, среднемесячная заработная плата - на 53 процента, количество трудовых договоров - на 30 процентов. Фонд оплаты труда вырос в 2,2 раза, минимальная пенсия - в 2,2 раза, среднемесячная пенсия - на 80 процентов, социальные пособия и пенсионные выплаты - в 3,5 раза. Установлено 10 новых видов социальных выплат.

При этом в 2022 году пройден новый этап социальных реформ. В этом году соцвыплаты, охватывающие 3,4 миллиона человек, были дополнительно увеличены. На эти цели в год было выделено 2,1 миллиарда манатов.

Также в этом году расширена сфера действия системы социального обеспечения. Путем внесения до 50 дополнений и изменений в Закон «О трудовых пенсиях» были внедрены новые гуманистические подходы в пенсионной системе, которые служат повышению доступности этой системы и увеличению количества категорий, имеющих право на досрочный выход на пенсию. С начала следующего года прибавка к пенсиям будет переведена на единый метод индексации, что позволит ежегодно увеличивать все пенсии.

Отмечена работа по расширению программы цифровизации и применения цифровых решений в социальной сфере.

На совещании отмечена подготовка новых профессиональных стандартов. В реестр включено еще 148 стандартов, их общее количество превышает тысячу.