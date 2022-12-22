Токаев пожелал Алиеву здоровья и успехов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.
Токаев тепло поздравил Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности.
Президент Азербайджана поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.
В ходе беседы было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства.
Главы двух государств высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.