Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что осужденные оппозиционеры не хотят участвовать в «специальной военной операции» в Украине, поскольку для них родина - это Россия, «в которую пришли их кураторы, американцы».

По его словам, такие люди «движимы желаниями общества потребления».

«У них желания общества потребления: им хочется, чтобы были красивые вещи, чтобы была колбаса вкусная. А то, что не будет страны, которая существовала до них тысячу лет, - это для них безразлично», - сказал Пригожин.