Федерация гребли на каноэ Азербайджана (AKAF) реализовала очередной проект. В нашей стране греблей профессионально начали заниматься с конца 1930-х годов на Каспийском море. Во время правления общенационального лидера Гейдара Алиева этот вид спорта пережил период своего расцвета. В тот период в нашей стране действовало 11 профессиональных гребных клубов.

AKAF возродила эту традицию. Федерация официально начала свою деятельность в Баку - на Каспийском море. В связи с этим на территории Бакинского бульвара были организованы показательные выступления гребцов и мероприятие, в котором приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева и другие официальные лица.

Выступая на церемонии открытия, Фарид Гаибов рассказал о внимании и заботе главы государства Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой к спорту и спортсменам. Гаибов также поведал о деятельности федерации гребли и каноэ Азербайджана в 2022 году. Высоко оценив, в частности, проводимые в освобожденном от оккупации Суговушане турниры «Кубок президента» и «Мингячевирская регата», министр пожелал Федерации успехов в дальнейшей деятельности.

Затем состоялись показательные выступления чемпионки Европы по морской гребле, серебряного призера чемпионата мира Дианы Димченко, победителя различных международных турниров Зии Мамедзаде, а также других членов сборной по морской гребле, академической гребле, каякам и каноэ, а также на лодках, предназначенных для туристов. Выступления спортсменов были с большим энтузиазмом встречены жителями столицы.

Одна из главных причин возрождения гребли в Баку, на Каспийском море - сделать этот вид спорта доступным для подростков и молодежи, проживающих в столице, добиться его массовости.