Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:17

Гражданская акция азербайджанских активистов на дороге Лачин – Ханкенди, продолжающаяся уже 13-й день, усугубила противостояние между Арменией и Россией. Слово «противостояние» здесь выбрано не случайно: отношения между Арменией – некогда стабильным форпостом России на Южном Кавказе – и ее союзником за последние два года находились в постоянном напряжении и достигли уровня конфронтации. Сегодня эта конфронтация уже выходит за рамки дипломатических протоколов и сопровождается взаимными публичными обвинениями, звучащими из уст официальных лиц обеих стран.

Как сообщалось ранее, тот факт, что российские миротворцы не помешали азербайджанским активистам разбить свои палатки на Лачинской дороге и проводить акцию протеста против незаконной эксплуатации золоторудных месторождений в Карабахе, заставил ереванское правительство говорить об очередном «предательстве» Москвы. Один за другим отдельные представители власти, а затем и сам премьер-министр Никол Пашинян обвинили российских миротворцев в невыполнении своих обязанностей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и официальный представитель российского МИД Мария Захарова эти обвинения отвергли. Они назвали высказывания в адрес миротворцев «недопустимыми» и заявили, что свои обязанности последние выполняют надлежащим образом. После этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян демонстративно отказался от участия в трехсторонних переговорах, организованных Сергеем Лавровым в Москве. Как отметил министр иностранных дел России, несмотря на то, что трехсторонние переговоры, организованные для обсуждения мирного соглашения между двумя странами, не состоялись, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов всё же отправился в Москву. Накануне, 23 декабря, прошел совместный брифинг Лаврова и Байрамова, на котором министр иностранных дел России сделал публичный «строгий выговор» руководству Армении.

В частности, Лавров заявил, что об отказе Мирзояна приехать в Москву он узнал не по дипломатическим каналам, а из СМИ и пресс-релиза МИД Армении. Не убедило его и то, что отказ министра иностранных дел Армении от участия в московских переговорах был якобы обоснован ситуацией на Лачинской дороге. Также глава МИД России назвал неприемлемой публичную критику Николом Пашиняном российских миротворцев. По его словам, армянский премьер не должен был делать такого заявления «рано утром, экспромтом» и без каких-либо консультаций с Москвой. Лавров еще раз заверил, что миротворцы полностью выполняют свои обязанности, и подчеркнул, что сама Армения затягивает выполнение пункта Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года об открытии региональных коммуникаций. Лавров резко отреагировал и на призывы руководства Армении направить в Карабах миссию ООН или ОБСЕ, заявив, что эти призывы «вызывают вопросы». «Если кто-то считает, что ООН, ОБСЕ, какая-то Минская группа по сбору фактов должны заменить российский миротворческий контингент, то тут возникает как минимум пара вопросов. Первый вопрос: чтобы это сделать, необходимо согласие заинтересованных сторон – прежде всего, Азербайджана и Армении. Если такой интерес присутствует и если это серьезный интерес, то такой вариант развития событий, наверное, нужно сначала предложить тем, кто принимал решение о направлении российского миротворческого контингента и высказывался за то, чтобы сесть за стол переговоров и подумать о другом варианте», - сказал он.

Лавров раскритиковал и сепаратистский режим в Карабахе. Он сообщил, что несколько дней назад была достигнута договоренность о том, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях в Карабахе «для успокоения общественного недовольства». Но эта договоренность была нарушена, и нарушили ее вовсе не Азербайджан и не Россия. Напомним, несколько дней назад армянские СМИ сообщали, что упомянутые Лавровым переговоры о мониторинге со стороны азербайджанских специалистов действительно ведутся. Отмечалось также, что сепаратистский режим в Ханкенди через миротворцев передал, что не будет препятствовать посещению месторождений «ограниченному количеству специалистов». Однако это предложение принято не было. Как видно из заявлений Лаврова, российская сторона признает законность требования Азербайджана исследовать состояние месторождений полезных ископаемых, находящихся на его территории, и заявляет, что армянская сторона должна создать для этого условия. Армянской же стороне такая позиция России не нравится: и в Ханкенди, и в Ереване считают, что миротворцы «не должны позволять» Азербайджану проводить данный мониторинг. Неизвестно, была ли критика главы МИД России адресована Араику Арутюняну, формально возглавляющему сепаратистский режим в Карабахе, или же Рубену Варданяну – миллиардеру, именующему себя «государственным министром». Скорее всего, речь идет именно о первом. Дело в том, что еще до того, как азербайджанские активисты начали свою акцию на Лачинской дороге, Арутюнян объявился в Париже и во время своих встреч с представителями французского парламента призвал к «размещению международных наблюдателей» в Карабахе. Это может означать, что главарь сепаратистов потерял надежду на Россию. Или же сама Москва отказалась от Арутюняна, решив сделать ставку на Рубена Варданяна.