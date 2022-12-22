Миротворцы перегородили путь армянам Ханкенди ОБНОВЛЕНО; ФОТО; ВИДЕО

Российские миротворцы перегородили путь армянам Ханкенди, которые движутся в сторону участка, где проходит акция протеста азербайджанских экологов, сообщают азербайджанские телеграм-каналы.

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Группа армян Ханкенди идет по Лачинской дороге к миротворцам на переговоры, пишут армянские телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что завтра, 25 декабря, в Ханкенди планируется провести митинг.