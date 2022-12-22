Президент: Нельзя отступать, даже если враг превосходит по силе

Если кто-то думал, что, передав Иреван в 1918 году Армении, Азербайджан мог застраховать себя от каких-то более крупных бед, то передача Зангезура Армении лишний раз свидетельствует о том, что это был очень неправильный, неверный шаг и, как я уже сказал, - предательство.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Ни в коем случае нельзя отступать даже перед теми, кто превосходит тебя по силе. Нужно всегда защищать свои права, особенно родную землю», - сказал глава государства.