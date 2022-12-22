Четверо российских военных услышали приговор в Украине

Суд дал по 11 лет лишения свободы четырем российским военным, которые пытали участников антитеррористической операции (АТО) в Харьковской области, пишут украинские СМИ.

Среди осужденных – два кадровых сотрудника 16-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее называлось ГРУ). Еще двое – наемники российской частной военной компании «Редут».

Именно они в начале сентября 2022 года похитили троих жителей поселка Борово, участвовавших в АТО.

Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове. К пострадавшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством.

Таким образом, захватчики проводили допросы и пытались «выбить» информацию о других украинских патриотах. После бесчеловечных пыток российские солдаты отпустили потерпевших.

Прокуратура отмечает, что все четверо российских военных полностью признали вину и раскаялись. На судебном заседании они также добавили, что просят прощения у всего украинского народа.