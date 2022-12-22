Алиев: Сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем

В течение года произошло много важных событий. Мы вынуждены были провести военную операцию на азербайджано-армянской границе. В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже находятся в зоне видимости.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

«Сегодня мы уже находимся на берегу Бала Гейча. Сегодня мы видим озеро Гейча без бинокля. Во-первых, считаю, что это справедливо. Во-вторых, сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем. Поскольку в Армении поднимают голову реваншистские силы – как во власти, так и в оппозиции – для нас это фактически одно и то же. Потому что сознание общественности в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия получила настолько широкий размах, что там фактически не осталось человека с нормальным мышлением - я имею в виду политическую сферу. Поэтому они живут реваншистскими идеями.

Они снова надеются, что кто-то придет и будет вместо них воевать с нами, а они, спрятавшись как всегда за тем или иным покровителем, вновь будут осуществлять против нас свои коварные планы. Для того, чтобы застраховаться от этого, мы обязательно должны были овладеть более благоприятными позициями вдоль азербайджано-армянской границы, и мы добились этого», - отметил глава государства.