Французская полиция дерется с курдами
Сотрудники французской полиции в субботу вступили в столкновения с курдскими демонстрантами в центре Парижа, сообщает газета Le Figaro.
Беспорядки, в которых приняли участие сотни демонстрантов, прошли близ площади Республики. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и перекрыть вход в несколько станций метро.
Причиной субботней демонстрации стала произошедшая в пятницу стрельба во французской столице: 69-летний мужчина убил трех курдов и ранил еще нескольких. Вскоре после этого, в пятницу вечером, близ места происшествия уже прошли столкновения между курдами и сотрудниками полиции.