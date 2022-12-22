Акар: Война в Украине продолжится из-за поддержки Запада

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2023 году в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы, пишут турецкие СМИ.

«Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, осуществляется подготовка украинских военных, остаются в силе планы и выделяются деньги, заложенные в их бюджеты. С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», - сказал Акар.