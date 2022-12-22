Чемпион страны «Карабах» играл в гостях против занимающего последнее место «Сабаила» и победил со счетом 3:0. На 61-й минуте счет открыл Рамиль Шейдаев. На 82-й минуте Муса Гурбанлы упрочил преимущество агдамцев, а спустя еще шесть минут Абделла Зубир поставил точку в матче.