Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Сабаил» ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Чемпион страны «Карабах» играл в гостях против занимающего последнее место «Сабаила» и победил со счетом 3:0. На 61-й минуте счет открыл Рамиль Шейдаев. На 82-й минуте Муса Гурбанлы упрочил преимущество агдамцев, а спустя еще шесть минут Абделла Зубир поставил точку в матче.

В другом матче дня «Габала» на своем поле не смогла переиграть «Туран-Товуз» - 0:0.

Вчера также были сыграны два матча: «Нефтчи» - «Шамахы» - 3:0, «Сумгаит» - «Сабах» - 0:6.

Завтра состоится заключительная игра тура: «Зиря» примет «Кяпяз».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 50 очков (18 матчей)

2. «Сабах» - 43 (18)

3. «Нефтчи» - 38 (18)

4. «Зиря» - 27 (17)

5. «Габала» - 25 (18)

6. «Туран-Товуз» - 17 (18)

7. «Шамахы» - 13 (18)

8. «Сумгаит» - 12 (18)

9. «Кяпяз» - 11 (17)

10. «Сабаил» - 10 (18).