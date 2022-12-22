Премьер-лига: «Карабах» разгромил «Сабаил» ВИДЕО
Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» играл в гостях против занимающего последнее место «Сабаила» и победил со счетом 3:0. На 61-й минуте счет открыл Рамиль Шейдаев. На 82-й минуте Муса Гурбанлы упрочил преимущество агдамцев, а спустя еще шесть минут Абделла Зубир поставил точку в матче.
В другом матче дня «Габала» на своем поле не смогла переиграть «Туран-Товуз» - 0:0.
Вчера также были сыграны два матча: «Нефтчи» - «Шамахы» - 3:0, «Сумгаит» - «Сабах» - 0:6.
Завтра состоится заключительная игра тура: «Зиря» примет «Кяпяз».
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 50 очков (18 матчей)
2. «Сабах» - 43 (18)
3. «Нефтчи» - 38 (18)
4. «Зиря» - 27 (17)
5. «Габала» - 25 (18)
6. «Туран-Товуз» - 17 (18)
7. «Шамахы» - 13 (18)
8. «Сумгаит» - 12 (18)
9. «Кяпяз» - 11 (17)
10. «Сабаил» - 10 (18).