В Молдове призывают на помощь Украину

Конфликт в Приднестровье необходимо решать путем его демилитаризации при помощи Украины и НАТО, заявил депутат от правящей партии Молдовы «Действие и солидарность» Оазу Нантой.

По словам парламентария, власти Молдовы должны разработать план урегулирования конфликта и представить его общественности, в том числе на неподконтрольной территории. «Те, кто примут условия, будут прощены, остальные уйдут», - сказал политик, призвав «не играть в переговорный процесс».

Депутат считает, что вопрос демилитаризации региона следует решать отдельно, координируя действия с Киевом и Североатлантическим альянсом. По мнению Нантоя, говорить о реинтеграции Приднестровья без плана по демилитаризации этого региона нельзя.