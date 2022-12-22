Россиянин убил соотечественницу в Армении

По подозрению в убийстве женщины в Гюмри задержан 20-летний гражданин РФ, сообщил Следственный комитет Армении.

В сообщении СК отмечается, что 24 декабря в 08:00 по местному времени в полицию поступило сообщение об убийстве в одном из домов по улице Манушяна в Гюмри. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире тело 37-летней женщины.

В результате следственных мероприятий была установлена личность подозреваемого в совершении убийства, согласно сообщению, им является 20-летний гражданин России. По данным следствия, в ходе ссоры мужчина убил свою подругу, гражданку России Е. Б. (1985 г. р.), с которой проживал на арендованной квартире.